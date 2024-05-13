Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совбеза за совместную работу Патрушев выразил благодарность аппарату Совбеза за совместную работу

Николай Патрушев выразил благодарность коллективу аппарата Совета безопасности России за совместную работу, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. Отмечается, что он сказал это на встрече в ситуационном центре СБ РФ.

(Николай Патрушев) отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее политолог Константин Калачев предположил, что Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев может занять должность в администрации президента. По словам эксперта, учитывая все навыки, таланты и опыт Патрушева, это единственный возможный оставшийся вариант. При этом аналитик отметил, что ему сложно представить его в роли заместителя кого бы то ни было. Кроме того, на данный момент в администрации президента «все на своих местах», а система налажена и работает.

Еще Патрушев мог бы работать в Совете Федерации, но для этого ему придется стать сенатором, предположил Калачев. Но что бы ему ни предложили, он останется единомышленником президента РФ Владимира Путина и не потеряет своего влияния и политический вес, констатировал политолог.

Напомним, до этого Путин подписал указ, согласно которому Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу, который ранее занимал должность главы Минобороны России.