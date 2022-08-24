Патрушев оценил безразличие Запада к диверсиям ВСУ Патрушев заявил, что Запад рискует получить страшные последствия из-за безразличия к диверсиям Киева

Фото: МО Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с сожалением отметил отсутствие реакции Запада на гибель журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщает РИА Новости. По его мнению, безразличие политиков Европы к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для западных стран.

Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада, — сказал Патрушев.

Он добавил, что гибель Дугиной показала, как многолетний террор со стороны «бандитского» киевского режима теперь пытается шагнуть за пределы Украины.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Согласно одной из предварительных версий, взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция».

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.