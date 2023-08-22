Патрушев объяснил использование Японией методички о «русской угрозе» Патрушев: методичка о российской угрозе потребовались Японии для милитаризации

Фото: kremlin.ru

Николай Патрушев

Следуя в кильватере политики США, Япония взяла курс на милитаризацию, заявил на совещании по безопасности Дальнего Востока России секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости. Для этого Токио опять использует методички о «русской и китайской угрозе», отметил он.

Давно известно, что Вашингтон и Лондон в своих интересах устраивают по всему миру перевороты, развязывают войны и ведут их «чужими руками», как это произошло и на Украине, — подчеркнул Патрушев.

Он уточнил, что в последние годы англосаксы опять втягивают Японию в свои геополитические игры. Из-за этого Токио и взял курс на милитаризацию. В Японии уже раздаются имперские лозунги, а с архивных полок достаются методички об угрозах. Секретарь Совбеза добавил, что в Токио вынашивают реваншистские планы по возврату российских островов Курильской гряды, которые считают своими так называемыми северными территориями.

Ранее Николай Патрушев заявил, что многочисленные атаки беспилотников в регионах России осуществляются украинскими спецслужбами при поддержке западных кураторов. По его словам, США и их союзники пошли на такие меры, понимая, что нанести России поражение в открытом бою невозможно. Атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов идут на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны, уточнил Патрушев.