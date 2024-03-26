Патрушев объяснил, что указывает на Украину в деле о теракте в «Крокусе» Патрушев: на причастность Украины к теракту в «Крокусе» указывает многое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

На причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» указывает многое, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, правоохранительные органы располагают многими данными, которые будут озвучены после тщательного анализа.

Многое указывает [на причастность Украины к теракту]. Сейчас Следственный комитет все проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом, — сказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза России заявил, что к террористическому акту в подмосковном концертном зале однозначно причастна Украина. Так он ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались, кто виноват в произошедшем — Киев или ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что за терактом стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта достигло 139 человек. Минздрав Подмосковья перед этим сообщил, что актуальный список пострадавших включает 119 человек.