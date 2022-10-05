Патрушев обвинил США в срыве переговоров России и Украины

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Все попытки переговоров между Москвой и Киевом сорваны покровителями режима президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, в отличие от РФ Штаты не заинтересованы в урегулировании конфликта, так как для них Украина является всего лишь разменной монетой в геополитической игре, сообщает РИА Новости.

Патрушев отметил, что Вашингтон и его союзники настроены воевать до последнего украинца, Москва, напротив, заинтересована в искоренении неонацизма на Украине и дальнейшей мирной жизни.

Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима, — сказал Патрушев.

Ранее обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что независимость президента Украины Владимира Зеленского как «лидера демократического государства» — фикция. По его словам, украинский президент на деле является клиентом администрации президента США Джо Байдена, именно поэтому конфликт на Украине до сих пор продолжается. Он также напомнил, что первоначально Зеленский соглашался на переговоры с Россией, но США это было невыгодно.