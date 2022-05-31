Патрушев обвинил США в провоцировании конфликта на Украине Патрушев: США и их союзники разжигали конфликт в Донбассе и втягивали в него Россию

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr

Конфликт на Украине был спровоцирован и подогревается США. Вашингтон использует его как предлог для решения своих политических и экономических задач, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России, — сказал он в Казани на совещании по национальной безопасности в Приволжье.

По его словам, Запад давно намеревался начать гибридную войну, направленную на изоляцию и ослабление России. Эти планы Вашингтон реализовал бы независимо от действий России в феврале текущего года. Патрушев подчеркнул, что с 2014-го Москва делала все возможное для разрешения ситуации в Донбассе мирным путем, но эти усилия оказались тщетными.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что страны Запада запустили процесс развала глобальной архитектуры безопасности, что в итоге привело к росту напряженности во всем мире. Он отметил, что международная безопасность сильно пошатнулась после выхода США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.