Патрушев обвинил США в передаче данных ВСУ для обстрелов ЗАЭС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Соединенные Штаты Америки предоставляют украинским военным данные о расположении объектов критической инфраструктуры на Запорожской АЭС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, ВСУ используют полученные сведения для обстрелов, передает РИА Новости.

Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США, — сообщил Патрушев.

Он уверен, что масштабы потенциальной катастрофы, вызванной обстрелами атомной станции, могут превзойти аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1», в результате чего пострадают не только жители Украины и России, но и многие европейцы.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, последний работавший энергоблок был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию.