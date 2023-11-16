Патрушев обвинил США в экспериментах с биоматериалами славян Патрушев: США ставят эксперименты с биоматериалами славянских народов

Фото: kremlin.ru

Николай Патрушев

Правительство США развернуло сеть лабораторий вокруг России, где проводятся эксперименты с использованием материалов представителей славянских народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. По его словам, которые приводит ТАСС, эти лаборатории развернуты и на Украине.

Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов, — заявил он.

Патрушев объяснил, что эксперименты проводятся в рамках программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов с высокой устойчивостью к антибиотикам и широко распространенным в мире вакцинам. Кроме того, они могут быть устойчивыми к средствам традиционной терапии.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что Россия вынудила США свернуть военные биологические исследования. По его словам, в определенный момент времени на территории Украины работало 46 лабораторий Пентагона, сейчас их количество постепенно сокращается.