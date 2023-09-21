Патрушев обвинил англосаксов в геноциде русского населения

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Николай Патрушев

Англосаксы развязали геноцид русского населения, приведя к власти на Украине неонацистский террористический режим, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, физическому уничтожению с того времени и до сих пор подвергается население Донбасса.

Приведя в результате кровавого государственного переворота к власти на Украине неонацистский террористический режим, англосаксы развязали геноцид русского населения. Так, начиная с 2014 года население Донбасса, а это в большинстве русские люди, подвергается насилию и физическому уничтожению, — сказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза РФ рассказал о преступной сети на Украине, которая занималась торговлей детьми. По его словам, она действовала с 2014 года. Детей, уточнил он, вывозили из Киева и Харькова. Прокуратура уже выявила восемь таких случаев, говорит он. Еще 40 проверяются.

В июле также Патрушев предупреждал о том, что у раненых бойцов ВСУ тайно изымают органы для трансплантации и именно для этого власти бросают их в «мясные штурмы». Кроме того, это может быть одной из причин почему президент Украины Владимир Зеленский принял закон о «трансплантации органов без согласия».