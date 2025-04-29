Патрушев назвал русофобский город, где по-прежнему чтят советских героев Патрушев: даже в странах с процветающей русофобией чтят подвиг советских героев

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Николай Патрушев

Память о героизме советских солдат и их союзников в годы Великой Отечественной войны живет даже в тех странах, где сегодня процветает русофобия, заявил ТАСС помощник президента РФ глава Морской коллегии Николай Патрушев. В пример он привел британский город Лондондерри, где установлен памятник арктическим конвоям.

Память о мужестве участников войны сохраняется даже в государствах, где сегодня свирепствует русофобия. Например, в Великобритании, в городе Лондондерри, установлен памятник в честь арктических конвоев, где упоминается вклад советских моряков, — рассказал он.

Патрушев отметил, что история северных конвоев — маршрутов поставок по ленд-лизу через Северную Атлантику — может стать основой для сотрудничества с музеями, вузами и ветеранскими организациями стран антигитлеровской коалиции.

В будущем в Санкт-Петербурге планируется создать музей, посвященный истории северных конвоев. Патрушев назвал сохранение памяти об их участниках важной задачей.

Ранее Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион. По его словам, Лондон уже сформировал «противоминную коалицию».

Речь идет о недавно озвученных планах Украины создать со странами НАТО «противоминную коалицию». Предполагается, что они будут проводить учения и маневры, которые обеспечат постоянное присутствие Альянса в Черном море.