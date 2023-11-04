Патрушев назвал место США и Европы в многополярном мире Патрушев: США станут одним из полюсов многополярного мира, Европа — нет

Фото: Kremlin.ru

Николай Патрушев

В новом многополярном мире США могут стать одним из полюсов, а слабеющая сегодня Европа вряд ли сможет претендовать на это, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что некоторые из мировых центров сегодня уже определены и РФ в их числе.

Патрушев добавил, что другие будущие центры многополярного мира находятся в процессе консолидации. Он пояснил, что речь идет об Африке, Латинской Америке, исламских странах и государствах АСЕАН.

Что касается США, то они станут одним из многих полюсов мира. А вот слабеющая Европа вряд ли сможет претендовать на это, — сказал Патрушев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «абсолютно согласен» со словами американского лидера Джо Байдена о необходимости нового миропорядка. При этом он добавил, что Москва не поддерживает тезис о том, что его построением будут заниматься американцы. Песков подчеркнул, что система должна создаваться на новых принципах и не быть американоцентричной. Представитель Кремля отметил, что новый миропорядок следует строить на основе международного права, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.