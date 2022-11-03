Патрушев: Украина готовит «грязную бомбу» при участии стран Запада

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Украина создает «грязную бомбу» не без участия стран Запада, заявил на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, если эту ситуацию не остановить вовремя, миру может грозить большая катастрофа, передает ТАСС.

По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию «грязного» ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов. В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой, — подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что единственной страной, у которой имеется опыт применения ядерного оружия, являются США. Секретарь Совбеза РФ считает, что целью бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году являлось не уничтожение инфраструктуры и населения, а демонстрация того, «кто в доме хозяин». Патрушев уверен, что подобный сценарий может разыграться и сейчас.

Запад, понимая, что его санкционная политика в отношении России провалилась, ищет дополнительные аргументы, для того чтобы собрать все больше государств в коалицию по противостоянию России. Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей, — сказал он.

Ранее российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник написало, что Киев якобы завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Как утверждает собеседник агентства, сотрудники украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируют начинить радиоактивным материалом, а затем сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Затем, уверяет источник, в Киеве намерены обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.