Патрушев: есть вероятность, что США скоро объявят дефолт по внешнему долгу

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Есть основания полагать, что Соединенные Штаты в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости. Он напомнил объем государственного долга США — $30 трлн. По словам пресс-секретаря СБ РФ, к таким цифрам привел неконтролируемый рост заимствований.

С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга. В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены, — заявил Патрушев.

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ранее спрогнозировал сроки рецессии в экономике США. По словам миллиардера, она продлится всего пару лет и может оказаться достаточно мягкой. Маск также считает, что рецессия наступит во всем мире, если ситуация между Китаем и Тайванем обострится.

В США с начала года наблюдается инфляция и падение ВВП. По итогам июня инфляция выросла до 9,1% в годовом выражении и достигла новых максимумов за последние 40 лет. В американском Минторге сообщили, что подобное падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение резервов нефти.