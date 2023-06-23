Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявил, что президент Польши Анджей Дуда не заслуживает даже патрона, добавив, что переговоры с такими людьми вести бессмысленно. Отмечается, что экс-президент России прервал молчание в соцсетях впервые с 17 июня, чтобы прокомментировать слова польского лидера о том, что РФ нужно «пристрелить».

Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому, — сообщил Медведев.