Патриарху Кириллу присудили президентскую премию Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, патриарх также удостоен почетного звания лауреата премии. Предложение о присуждении священнослужителю премии 2023 года вынес Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Премия президента РФ за вклад в укрепление единства нации была учреждена в 2016 году. Торжественные церемонии вручения наград проводятся ежегодно на протяжении восьми лет. Премию ввели для поощрения российских граждан, которые осуществляют деятельность по укреплению единства нации.

Ранее патриарху Кириллу вручили необычный подарок на полях саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Православные христиане из Центрально-Африканской Республики представили предстоятелю РПЦ его портрет, который выполнен в уникальной технике без использования красок. Для создания картины использовались крылья бабочек, живущих только один день. Патриарх Кирилл поблагодарил за подарок и назвал его трогательным.