Патриарх Кирилл упал во время освящения храма в Новороссийске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся во время богослужения в Новороссийске. Глава РПЦ прибыл в город-герой, чтобы освятить храм на набережной в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских. На помощь предстоятелю Русской церкви пришли другие священники и охрана, обошлось без происшествий.

Храм в честь Петра и Февронии Муромских — единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он находится на пересечении набережной Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Его строительство началось в июне 2013 года.

В начале июня патриарх Кирилл также побывал в Минске. Его визит был приурочен к празднованию 1030-летия православия на территории белорусских земель и продлился три дня.