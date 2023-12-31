Патриарх Кирилл призвал молиться о России и справедливом мире в новом году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в новом году молиться о России, воинстве, исцелении политических конфликтов, справедливом мире и о главе РФ Владимире Путине. Свое заявление патриарх сделал перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя, где 31 декабря он совершил молебное пение на новолетие, слова предстоятеля РПЦ приводит РИА Новости.

Наша молитва Господу — о скорейшем прекращении междоусобной брани, конечно, защите Отечества нашего, о мире, но и о справедливости, потому что мир без справедливости — это непрочный мир. Молитва должна наша сегодня возноситься и о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем — Владимире Путине, о воинстве нашем, о тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской, — сказал патриарх.

Он отметил, что в прошедшем году были скорби, а мир стал очень уязвим, поскольку у него «есть силы, способности, и возможности разрушить самого себя». Предстоятель РПЦ призвал молиться не формально, но «вкладывая в эту горячую молитву <...> принести мир на нашу землю, укрепить отечество, примирить братские народы, остановить то, что приносит скорбь, горе и отчаяние».

Молебное пение на новолетие представляет собой особую службу, в ходе которой верующие благодарят бога за милости уходящего года и просят благословения на год грядущий. Традиционно служба проходит в канун Нового года или в ночь с 31 декабря на 1 января.

Ранее патриарх Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы, заявил, что России нужно принять экстраординарные меры в сфере демографии для «умножения народа», чтобы оставаться великой державой. Он призвал инвестировать в благополучие российских семей, иначе скоро будет некому пользоваться инвестициями в экономику.