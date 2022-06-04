Патриарх Кирилл прибыл в Минск Патриарх Кирилл прибыл в Минск на празднование 1030-летия православия Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 июня прибыл в Минск, передает РИА Новости. Его визит приурочен к празднованию 1030-летия православия на территории белорусских земель. Визит предстоятеля Русской православной церкви продлится три дня.

Агентство выяснило, что патриарх в субботу, 4 июня, возложит цветы к памятнику Победы в Минске и к монументу первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), а 6 июня встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава РПЦ также проведет вечернее богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии.

Основное торжество пройдет 5 июня в городе Полоцке, в котором глава РПЦ проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будут присутствовать все члены белорусского епископата, а также члены Синода Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили включить патриарха Кирилла в санкционные списки: с такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации. Кроме того, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом лишить престола патриарха Московского и всея Руси. Глава ПЦУ Епифаний также ставит в вину предстоятелю РПЦ поддержку спецоперации на Украине и распространение «ереси».

В РПЦ позднее заявили, что возможные санкции Евросоюза в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются абсолютно недопустимыми, подчеркнув, что нельзя переводить политическое противостояние в религиозную сферу.