Пассажирам такси в четыре раза увеличили страховку Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Соответствующий документ опубликован в думской базе. Согласно закону, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат повышается в четыре раза.

В пояснительной записке к документу уточняется, что на данный момент пассажир такси за причинение вреда здоровью и имуществу может получить только 500 тысяч рублей. При этом пассажиры общественного транспорта могут рассчитывать на выплаты до 2 млн рублей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси» разработан в целях исправления сложившейся ситуации и усиления защищенности прав и законных интересов граждан при перевозках, осуществляемых легковыми такси, — говорится в записке.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник предложил внедрить добровольное страхование имущества от рисков терактов и диверсий. Он объяснил потребность в новой страховке тем, что изменились реалии в условиях «текущих событий».