Пашинян и Путин обсудили блокировку Лачинского коридора Пашинян и Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора и деятельность российских миротворцев

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перекрытие Лачинского коридора, сообщила пресс-служба правительства республики. Кроме того, в ходе беседы была затронута и деятельность миротворцев РФ в Карабахе.

Премьер-министр Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, созданного в Карабахе вследствие незаконной блокады Лачинского коридора Азербайджаном, и подчеркнул важность осуществления необходимых шагов со стороны России для его преодоления, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Пашинян обсудили вопрос реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также от 31 октября 2022 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что утверждения Армении о блокировании Баку Лачинского коридора лживы и абсурдны. Он подчеркнул, что с середины декабря 2022 года по дороге в обоих направлениях был обеспечен проезд около тысячи транспортных средств.

В ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана также заявил, что на дороге Лачин — Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Заявления армянской стороны о блокировке направления он назвал очередным антиазербайджанским шоу.