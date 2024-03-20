«Пару полков в Бандерляндию»: Медведев об отправке войск Франции на Украину Медведев: уничтожение войск Франции на Украине станет приоритетной целью ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в случае отправки французских войск на Украину вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной задачей. Политик предположил, что если бы Париж отправил в страну пару полков пехоты, то впоследствии скрыть такие потери было бы невозможно.

Для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. <...> При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далекой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно. <...> Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил, — написал Медведев.

По словам политика, для властей Франции потеря солдат на Украине будет «равносильна гильотине». Медведев предположил, что их «порежут на части» представители оппозиции, которым внушали, что европейская страна не участвует в вооруженном конфликте. В завершение он процитировал отрывок из стихотворения русского поэта Александра Пушкина «Клеветникам России».

Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов, — привел цитату Медведев.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что Париж уже готовит к отправке на Украину контингент, численность которого на начальном этапе может составить около двух тысяч военнослужащих. По словам главы СВР, Франция уже понесла на Украине потери, которых страна не видела со времен Алжирской войны в начале второй половины XX века.