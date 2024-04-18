«Партия Роста» войдет в состав политической организации «Новые люди»

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«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся под названием «Новые люди», переименования не будет, сообщила пресс-служба первой организации. Поста первого заместителя председателя партии нет, но подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера «Партии Роста») будут озвучены на съезде, передает ТАСС.

Партии объединятся под нашим названием «Новые люди». Переименования не будет, — указали в пресс-службе.

Ранее бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич рассказал NEWS.ru, что процент проголосовавших за кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова отражает, в какой степени российские либералы популярны в сегодняшней политической системе. При этом нельзя трактовать голосование за этого политика как проявление пацифистских настроений, уверен эксперт.

До этого политолог Евгений Минченко заявил, что результаты выборов президента России являются серьезным поводом задуматься для партии КПРФ. Он подчеркнул, что кандидат от партии Николай Харитонов шел ноздря в ноздрю с Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. По словам эксперта, это показывает, что в России есть три нишевые партии, у которых оказался примерно одинаковый уровень поддержки.