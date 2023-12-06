Парламентарии РФ призовут ООН оценить преступления Киева против детей В Госдуме и Совфеде призовут ООН дать оценку преступлениям Киева против детей

Фото: ГД РФ

Российские сенаторы и депутаты Госдумы призовут ООН и парламенты стран мира дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Украины против детей. Об этом говорится в проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, размещенном в думской электронной базе.

Депутаты Госдумы и сенаторы РФ обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних, — говорится в документе.

В документе также содержится призыв взаимодействовать с парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева, сформированной Федеральным собранием РФ. Депутаты хотят совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, в частности спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша обосновать заявления о «краже» украинских детей РФ. Глава российской дипломатии подчеркнул, что фамилии живых несовершеннолетних «давным-давно всем показали» и ждут близких, которые подтвердят родственные связи и немедленно заберут своего ребенка. При этом глава МИД отметил, что среди эвакуированных в основном те, кто жил в детских домах.