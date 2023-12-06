«Парламент перестал быть парламентом»: красноярский депутат об эмиграции Экс-депутат из Красноярска Попов: я уехал из-за семьи и бесполезности работы

Экс-депутат красноярского заксобрания Сергей Попов объяснил, что уехал из России по семейным причинам и потому что не видел смысла в дальнейшей работе, сообщает ТВК. По словам бывшего члена «Единой России», парламент перестал быть местом для дискуссий. Внимание СМИ к политику привлекло его интервью изданию «Борус», в котором он назвал невозможным произошедшее 24 февраля 2022 года.

Когда я уезжал, то назвал главную причину — семейные обстоятельства. <...> Еще одна причина касается сферы региональной политики. Я просто понял, что ничего не могу сделать на своем месте. Какой толк от этого статуса? Я уважаю и люблю своих бывших коллег-депутатов, но наш парламент перестал быть парламентом. Было болезненно осознавать, что это больше не место для дискуссий, — рассказал Попов.

Сейчас он живет в Болгарии, в заксобрании проработал 10 лет, был также исполнительным директором совета директоров РУСАЛа. Уехал экс-депутат в ноябре 2022 года. По словам самого Попова, многие знакомые на его отъезд отреагировали добрыми словами, хотя были несколько попыток задать провокационные вопросы. Не совсем поняла его поступок коллега по «Единой Росии» Елена Пензина.

Мне все-таки кажется, что уехать можно было по-другому: снять с себя полномочия и не подставлять тот орган, в котором работал, не создавать двусмысленную ситуацию. Мне его поступок не кажется правильным. У нас не 37 год, никого не арестовывают и в тюрьму не сажают за мнения, — заявила она.

В прошлом году Россию покинула депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Она должна была явиться в Следственный комитет для допроса по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, но улетела в Грузию.