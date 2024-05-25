Парламент Чечни утвердил нового премьер-министра региона Парламент Чечни утвердил Даудова новым премьер-министром региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магомед Даудов

На пленарном заседании парламента Чечни депутаты утвердили кандидатуру Магомеда Даудова, которого глава региона Рамзан Кадыров предложил в качестве премьер-министра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам новый председатель правительства республики.

Для меня это большая честь и ответственность, — написал Даудов.

Рамзан Кадыров был уверен в его назначении. В официальном Telegram-канале он поздравил выдвиженца и выразил уверенность в том, что он достойно справится с новыми полномочиями. Кадыров подчеркнул, что депутаты учтут его обширный опыт управленца и высокий профессионализм.

Бывшего председателя правительства Чечни Муслима Хучиева назначили помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина, информировал Рамзан Кадыров. Соответствующее решение он назвал своевременным, добавив, что Хучиев полностью оправдает доверие главы кабмина и будет полезен для России.

Ранее сообщалось, что 18-летний министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат». Вице-президентом назначен первый замминистра ЧР по физкультуре и спорту Умар Даудов.