На пленарном заседании парламента Чечни депутаты утвердили кандидатуру Магомеда Даудова, которого глава региона Рамзан Кадыров предложил в качестве премьер-министра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам новый председатель правительства республики.
Для меня это большая честь и ответственность, — написал Даудов.
Рамзан Кадыров был уверен в его назначении. В официальном Telegram-канале он поздравил выдвиженца и выразил уверенность в том, что он достойно справится с новыми полномочиями. Кадыров подчеркнул, что депутаты учтут его обширный опыт управленца и высокий профессионализм.
Бывшего председателя правительства Чечни Муслима Хучиева назначили помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина, информировал Рамзан Кадыров. Соответствующее решение он назвал своевременным, добавив, что Хучиев полностью оправдает доверие главы кабмина и будет полезен для России.
Ранее сообщалось, что 18-летний министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров стал новым президентом футбольного клуба «Ахмат». Вице-президентом назначен первый замминистра ЧР по физкультуре и спорту Умар Даудов.