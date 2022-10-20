Парк самолетов единой дальневосточной компании увеличат Путин поручил увеличить парк самолетов единой дальневосточной компании

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил увеличить самолетный парк единой дальневосточной компании. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, расширение авиапарка произойдет за счет отечественных бортов.

С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка самолетов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая борта малой авиации, — говорится в указе.

В документе также указано, что поручение президента должно быть выполнено до 15 февраля следующего года.

Ранее Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, единственных владельцев которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отсрочка от платежей предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.

Бумагу направили на поддержку компаний, которые относятся к малому и среднему предпринимательству и оформившие кредиты или займы, включая ипотечные, до мобилизации их единственного участника — руководителя данного юридического лица.