Парфюмеров могут обязать отчитываться о спирте в духах Росалкогольтабакконтроль обяжет парфюмеров отчитываться о доле спирта в духах

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Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) предложила обязать производителей духов и лосьонов отчитываться о доле спирта в готовой продукции, сообщает РБК со ссылкой на обращение в Минфин. Соответствующие данные должны будут вноситься в систему маркировки «Честный знак». Это, по замыслу инициаторов, послужило бы борьбе с производством суррогатного алкоголя.

Росалкогольтабакконтроль также предлагает установить на оборудовании компаний для приемки этилового спирта автоматические средства измерения. Кроме того, в письме озвучена идея указывать места производства духов и лосьонов.

По мнению службы, эти меры позволят решить вопрос с использованием парфюмерно-косметической продукции в качестве продукции двойного назначения, — заявили в ведомстве.

Ранее в службе сообщили, что продажи водки в России за январь — ноябрь прошлого года упали на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако продажи коньяка за тот же период выросли на 9,8%.

До этого председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов назвал введение государственной монополии на производство этилового спирта единственной мерой, способной сократить масштабы отравления россиян суррогатным алкоголем.

Тем временем правительство России приняло концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Впервые подобная программа была утверждена в стране в 2009 году. В рамках новой концепции планируется усилить меры профилактики алкоголизма и разработать меры по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерных и других спиртосодержащих средств.