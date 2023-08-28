«Паразиты сдохнут»: Медведев намекнул, чем закончатся поставки оружия ВСУ Медведев назвал Украину страной-паразитом, живущей за счет западных хозяев

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Украина пытается вести подсчет российского вооружения, это соответствует логике существования «страны-паразита», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Киев привык поступать так, ведь все оружие он получил в качестве помощи от западных союзников.

Наш противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось <...> Такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно — страна-паразит и получает корм «от тела» своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут, — написал Медведев.

Россия же способна обеспечивать себя всеми видами вооружения самостоятельно, добавил политик. Военно-промышленный комплекс страны уже делает больше, чем требуется.

Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества, — заключил зампред Совбеза.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в скором времени Украине будут переданы установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. По словам главы государства, Рига намерена поддерживать Киев вооружением до окончания конфликта.