Параллельный импорт позволит россиянам купить еще 12 марок автомобилей Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили Mazda, Opel и еще десяти марок

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Renault Duster

Минпромторг РФ добавил в список параллельного импорта автомобили 12 зарубежных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino, передает РИА Новости со ссылкой на источник в автомобильной отрасли. Отмечается, что документ уже направлен на утверждение в Министерство юстиции РФ.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что выходили с инициативой расширить перечень параллельного импорта на вышеуказанные бренды иномарок.

Это решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке, — подчеркнули в ассоциации.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга сообщило, что ведомство расширило список «параллельных» товаров для поставок в Россию. Туда, в частности, включены товары IKEA и производители игрушек Hasbro и Mattel, моторные масла Shell Helix и Rimula, бренды бытовой техники Zanussi и Wahl, а также косметика и парфюмерия брендов Kerastase и Yves Saint Laurent, запчасти для сельскохозяйственная и судовая техники Caterpillar, Bauer Kompressoren. Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo