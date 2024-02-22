Памфилова заявила, что избирательные системы западных стран деградируют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Все избирательные процессы в западных странах деградируют, сообщила на выставке-форуме «Россия» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, иностранные власти отвлекают внимание своих избирателей, «сваливая все с больной головы на здоровую», а именно — критикуя выборы в России.

Очень много негативных процессов идет на Западе. Это мое мнение, глубоко продуманное, выстраданное. Там идет процесс деградации, процесс деградации вообще всех электоральных, избирательных процессов. Это ситуация, когда отвлечь надо внимание от себя, чтобы не заметили уже дубину в их демократическом западном глазу, — сказала Памфилова.

Ранее посольство РФ в Париже не исключило вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции. Там отметили, что будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских избирателей.

До этого глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Европейский парламент задействован в координации сил российской оппозиции для вмешательства в выборы президента России. Парламентарий указал, что на площадке ЕП состоялась публичная конференция на тему президентских выборов в РФ.