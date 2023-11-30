Памфилова назвала событие, которое станет важнейшим в истории России Памфилова назвала грядущие выборы президента важнейшим событием в истории РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Предстоящие выборы президента РФ станут важнейшим событием за всю историю России, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе пленарного заседания конференции, посвященной 30-летию избирательной системы страны. По ее словам, которые приводит РИА Новости, голосование пройдет достойно, несмотря на интенсивные попытки его сорвать.

Она подчеркнула, что от проведения выборов будет зависеть, как будут восприниматься их результаты. Это скажется на развитии не только внутри страны, пояснила она.

Я уверена, что предстоящие выборы президента РФ мы также достойно пройдем, несмотря на все попытки и желания эти выборы «смести». Такие попытки будут, и они уже будут стократно интенсивнее, чем были раньше... Глубоко убеждена, что мы точно одолеем все удары и в ответ будем бить тоже, потому что мы крепкие, мы сильные и мы уверены в своей правоте, — сказала Памфилова.

Ранее Памфилова заявляла, что некоторые уехавшие из России граждане «за копейки» работают над тем, чтобы сорвать и дискредитировать выборы в стране. По ее словам, эти люди уже формируют базу для срыва голосования.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории России, будут пресекаться. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции. Глава государства напомнил, что выборы должны быть открытыми, прозрачными и организованными на высшем уровне.

Также стало известно, что Совет Федерации планирует объявить 17 марта 2024 года днем выборов президента России. Точную дату выборов могут назвать уже 13 декабря.