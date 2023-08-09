Памфилова рассказала, сколько партий выдвинули кандидатов на выборы Памфилова сообщила о выдвижении на выборы кандидатов 23 из 25 партий

Фото: ЦИК России

Элла Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что представители 23 партий из 25 зарегистрированы на выборы 10 сентября, передает ТАСС. Во время заседания ЦИК она отметила, что всего выдвинулось 125 кандидатов, 94 зарегистрированы от политических партий.

Из 23 партий, которые выдвинули своих кандидатов, представители 21 партии были зарегистрированы. Хороший показатель. Это более 90%, общее число отказов в регистрации станет известно после 17 августа, — сказала Памфилова.

Он добавила, что на выборы глав российских регионов зарегистрированы 94 кандидата, двум было отказано, а у 29 был утрачен статус.

Сейчас на участие в дистанционного голосовании подали более 440 тысяч заявок. Через приложение «мобильный избиратель» свое мнение захотели выразить более 50 тысяч человек.

На выборы в законодательное собрание, кроме четырех новых регионов России, зарегистрировали 9 276 кандидатур, от партий — 105 списков.

Памфилова отметила, что в ЦИК поступило 289 обращений по вопросам проведения выборов различного уровня. По ее словам, почти половина из них (135) представляют собой претензии к деятельности избиркомов.