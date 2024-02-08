Памфилова рассказала, чьи имена внесут в бюллетени на выборах президента РФ Памфилова: в бюллетени включат Путина, Даванкова, Харитонова и Слуцкого

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Кандидатами в президенты России официально зарегистрированы четыре человека, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в избирательные бюллетени включат Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого, а также Николая Харитонова. Остальным лицам, подавшим документы на участие в выборах, было отказано в регистрации кандидатуры.

Памфилова подчеркнула, что Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Владислав Даванков примет участие в гонке от партии «Новые люди», а Леонид Слуцкий — от ЛДПР. Николай Харитонов зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России от КПРФ. В ходе последнего заседания Центризбиркома было вынесено решение об отказе в регистрации четырех кандидатов. Отказы получили Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Анатолий Баташев и Рада Русских. Они не смогут принять участие в выборах.

Как сообщалось ранее, Борис Надеждин намерен обжаловать решение Центризбиркома об отказе в регистрации его кандидатуры. Он подчеркнул, что сумел собрать более 200 тысяч подписей по всей России, а сам процесс проходил открыто и честно.