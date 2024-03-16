Памфилова проголосовала на выборах президента Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах президента России в Подмосковье

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России, сообщили в пресс-службе ЦИК. Она выбрала традиционный способ голосования, посетив избирательный участок в Подмосковье.

На избирательном участке есть все, что положено, процесс организован прекрасно, и мои коллеги — замечательные, доброжелательные. Все хорошо, все нормально, потому что мы — вместе, — приводит пресс-служба слова Памфиловой.

Она отметила, что для нее традиционный формат голосования является лишним поводом увидеться с коллегами и поддержать их.

Ранее ЦИК сообщил, что итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%. При этом днем 15 марта заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отмечал, что к процедуре голосования присоединились уже около 27 млн человек.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице видеорепортаж с избирательного участка, куда прибыл со своей супругой. Он отметил, что у Светланы Медведевой 15 марта день рождения и они решили заполнить бюллетени в этот день.