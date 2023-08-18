Памфилова признала пользу работы задержанного сопредседателя «Голоса»

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Григорий Мельконьянц

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова в беседе с «Ведомостями» заявила, что деятельность задержанного сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Григория Мельконьянца неоднократно помогала ЦИК в проведении выборов. Она выразила надежду, что сотрудники правоохранительных органов проведут расследование с должной объективностью.

Мне очень хочется надеяться, что разберутся объективно. Потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала, — сказала Памфилова.

Ранее у Мельконьянца прошли обыски по делу об организации работы нежелательной НПО. Ему вменяется осуществление деятельности нежелательной организации в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Позднее его отвезли на допрос в СК.

Обыски также прошли и у соратников юриста в восьми российских регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Речь идет о 14 сотрудниках «Голоса».

Кроме этого, Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора «Голоса» Владимира Егорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его признали виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

Сопредседатель организации Станислав Андрейчук сообщил, что обыски у участников движения связаны с деятельностью организации Enemo. По его словам, сотрудничество с европейской сетью по наблюдению за выборами прекратилось в 2021 году, когда ей был присвоен статус нежелательной. Общественник добавил, что большинство сторонников «Голоса» остались в России, в том числе Мельконьянц и Егоров.