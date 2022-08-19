Памфилова пришла на встречу к Путину с брошью в виде буквы Z Путин обсудил с Памфиловой подготовку к осенним выборам

Фото: kremlin

Владимир Путин, Элла Памфилова

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу, посвященную подготовке к сентябрьским выборам, с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Отмечается, что чиновница пришла к главе государства с брошью в виде литеры Z.

Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип — о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда, — сказала Памфилова.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что России нужен «крепкий тыл» в виде «надежной, демократической, развивающейся политической системы».

И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь, — резюмировал президент.

Ранее Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) расширяет возможности избирателей, а те, кто выступает против, не должны ограничивать права сограждан. При этом она считает, что полный уход от традиционного голосования к электронному в России не планируется. При этом большое внимание уделяется модернизации очного голосования, чтобы оно отвечало «всем современным вопросам общества»