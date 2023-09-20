Памфилова: президентские выборы в РФ в 2024 году могут быть многодневными

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Президентские выборы в России в 2024 году могут продлится несколько дней, завила на пресс-конференции глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, опросы показывают, что люди уже привыкли к такой форме голосования.

Может. Потому что мы не от хорошей жизни ввели в свое время многодневное голосование. Была пандемия, — ответила Памфилова на соответствующий вопрос журналистов.

По ее словам, система очень динамична и есть запрос от общества.

Также Памфилова сравнила избирательные системы в России и на Западе. Она подчеркнула, что в РФ принцип коллегиальности присутствует на каждом этапе выборов, что является недопустимым для некоторых западных стран. Она обратила внимание, что в нашей стране действуют наблюдательные комиссии, благодаря которым выборы становятся более прозрачными.

Глава российского ЦИК также отметила развитие в России института наблюдателей. В США же, по ее словам, институт наблюдения существует только в восьми штатах из 52.

Ранее Памфилова заявила, что первые выборы в четырех новых российских регионах прошли на очень высоком уровне. Средняя явка в единый день голосования составила 43,5%. Данный показатель является рекордно высоким.