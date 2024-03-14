Памфилова: на счета кандидатов в президенты поступило 1,3 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Всего на счета всех выдвинутых кандидатов в президенты России поступило 1,3 млрд рублей, сообщила на заседании глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она уточнила, что из избирательных фондов в пользу государства было переведено 1,7 млн рублей. Трансляция заседания идет на официальной странице ЦИК РФ во «ВКонтакте»

Израсходовано в процессе избирательной кампании 1,1 млрд рублей. Возвращено из избирательных фондов и перечислено в доход государства 1,7 млн, — отметила глава ЦИК.

Памфилова также сообщила, что с начала президентской кампании сайт центральной избирательной комиссии подвергся массированным хакерским атакам. По данным главы ЦИК, было выявлено 12 млн таких попыток.

Ранее посольство России в Латвии заявило, что власти Риги намерены проверять российских избирателей на право находиться в стране, чтобы искусственно занизить явку на выборы президента РФ. По информации дипмиссии, Латвия хочет ограничить конституционные права россиян и повлиять на избирательный процесс.

Кроме того, отметили в посольстве, с подачи Соединенных Штатов предпринимаются попытки повлиять на россиян. Дипмиссия уточнила, что через социальные сети гражданам поступают призывы игнорировать выборы.