Памфилова: голосования «на пеньках» в этом году не будет

Фото: ЦИК России

Элла Памфилова

Голосование на придомовых территориях, известное как голосование «на пеньках», в этом году применяться не будет, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, голосование на избирательном участке и на дому остаются основными формами волеизъявления, исключение будет сделано лишь для групп избирателей из труднодоступных населенных пунктов.

Сейчас в ряде СМИ продолжают [сообщать] о так называемом «голосовании на пеньках», то есть на придомовых территориях. Мы заявляли, рекомендовали нашим коллегам не использовать эту форму, — сказала Памфилова.

9 сентября открылись первые избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов голосование будет длиться три дня. По итогам россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.