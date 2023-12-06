Памфилова анонсировала заседание ЦИК по старту президентской кампании Памфилова: заседание ЦИК по старту президентской кампании пройдет 8 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком РФ планирует 8 декабря провести заседание, посвященное старту президентской кампании, заявила глава ведомства Элла Памфилова. Она призвала коллег по ЦИК быть готовыми к новому этапу, передает РИА Новости.

8 [декабря] проводим наше первое официальное заседание в новом зале, отремонтированном, посвященное старту президентской кампании, со всеми вытекающими последствиями, — сказала она.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил, что СФ предлагает провести выборы президента РФ 17 марта 2024 года. Постановление о назначении даты выборов верхняя палата парламента рассмотрит 7 декабря, пояснил он.

Также отмечалось, что на рассмотрение пригласят Памфилову. По словам Клишаса, Центризбирком, в свою очередь, примет решение о возможности многодневного голосования.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Совфед на заседании 13 декабря объявит о начале кампании по выборам президента в России. По данным журналистов, она должна быть «простой и понятной» из-за ситуации специальной военной операции. Памфилова назвала предстоящие президентские выборы важнейшим событием за всю историю России.