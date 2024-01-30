Пациентам психбольниц ограничат права по правилам «Коммерсант»: Минздрав разработал правила ограничения прав пациентов психбольниц

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пациентка в больничной палате психосоматического отделения психиатрической больницы

Минздрав России разработал правила ограничения прав пациентов психиатрических клиник, пишет «Коммерсант». Ведомство в том числе регламентировало право на использование телефона.

С одной стороны, в законе «О психиатрической помощи» давно существует статья о недопустимости ограничения прав пациента только на основании психиатрического диагноза, а также факта нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в медицинской организации. С другой стороны, закон, который существует на данный момент, не совсем адекватен нашей реальности. В соответствии с ним учреждения балансируют на грани нарушения, — отметил врач-психиатр Руслан Исаев.

Проект «Порядка ограничения прав пациентов психиатрических стационаров», разработанный Минздравом, был предусмотрен новым законом о психиатрической помощи, который вступил в силу в 2023 году. В соответствии с ним главврачи и заведующие отделений получили возможность ограничивать некоторые права пациентов, в том числе на ведение неподцензурной переписки, получение и отправку писем, посылок, денежных переводов. Кроме того, по новому закону пациентов можно ограничить в правах на использование предметов первой необходимости, телефона и других средств связи, а также собственной одежды.

Согласно проекту Минздрава, права пациентов нельзя ограничивать только на основании диагноза и факта нахождения под наблюдением врачей. При этом решение об ограничении прав должно быть отражено в медкарте. Также там должны быть указаны конкретные обстоятельства, послужившие основанием для такого решения, форма ограничения прав, продолжительность и обоснование таких мер.