Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан переживают расцвет отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Оверчук

Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе выступления на «Примаковских чтениях». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва и Баку успешно сотрудничают по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг» и другим проектам.

С Азербайджаном мы проживаем расцвет отношений. <...> У нас есть ряд проектов, очень интересных, крупных, в том числе по развитию промышленности. Мы совместно модернизировали наши пункты пропуска. Очень эффективно происходит работа по пропуску автотранспорта, на границе задержек нет, — отметил он.

Оверчук указал, что Азербайджан позиционирует себя как «страна-транзистор», что крайне полезно для России с точки зрения экономического развития. По его словам, политика Баку позволяет Москве развивать экспортные потоки и совершенствовать условия для их продвижения в направлении Глобального Юга.

Иран, где мы сегодня занялись строительством недостающего 168-километрового участка железной дороги Решт — Астара и выходом к иранским портам — Бендер-Аббасу и Чабахару. Дальше мы имеем выходы на Ливию и [другие] арабские страны и страны Африки. Это те самые глобальные расширяющиеся рынки, которые нам необходимы сегодня для нашего развития, — подчеркнул вице-премьер.

Оверчук также заявил, что современная Европа представляет собой сад, который приходит в упадок из-за недальновидности тех, кто им управляет. По его словам, страны региона больше не являются партнерами России, хотя торговля с ними продолжается. Он добавил, что в этом саду должно смениться целое поколение, чтобы вновь наполнить его жизнью.