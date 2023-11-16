Оверчук: Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Фото: Liu Yanan/XinHua/Global Look Press

АТЭС, конечно, пытаются политизировать, передает РИА Новости слова заместителя правительства РФ Алексея Оверчука, возглавляющего российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Однако, по его словам, Москва надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят. Но мы надеемся, что политизации не произойдет, — сообщил он.

Ранее администрация США передала приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам, включая Россию. Мэтт Мюррей, старшее должностное лицо страны в организации, уточнил, что Вашингтон как принимающая сторона действовала в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также по законам и нормам США с учетом санкций.

Кроме того, ради участия в мероприятии председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет нанес официальный визит в США. Китайский лидер прибыл в Сан-Франциско, где перед саммитом провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В результате Си Цзиньпин и Байден согласовали создание рабочей группы для сотрудничества в борьбе с наркотиками и пообещали возобновить общение между военными на высоком уровне.