Оверчук раскрыл детали встречи вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана Оверчук: вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана обсудят вопросы разблокирования транспортных коммуникаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что в ближайшее время пройдет встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, передает «Интерфакс». По его словам, стороны обсудят паспортный, таможенный и другие виды контроля, а также восстановление ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью.

Сегодня достигнута договоренность, что эта рабочая группа состоится в самое ближайшее время. Вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах, — сказал Оверчук.

По его словам, «Армения получает возможность разблокирования и движения через Нахичевань, Сюник, Азербайджан в Россию».

Ранее армянский вице-премьер Мгер Григорян заявил, что встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится на этой неделе. По его словам, работа рабочей группы касается вопросов открытия коммуникаций, речь не идет о делимитации госграницы.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня. Он также подчеркнул, что в Молдавии состоится встреча, в которой помимо него примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Франции Эммануэль Макрон.

Алиев в свою очередь заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку. По его словам, следует открыть железнодорожную дорогу в Нахичевань и вывести армянских военных из Карабаха. Глава государства подчеркнул, что мирное соглашение между республиками должно быть подписано на основе принципа территориальной целостности.