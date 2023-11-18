Оверчук озвучил результат саммита АТЭС Оверчук: саммит АТЭС можно считать успешным

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Делегация РФ считает успешным состоявшийся в Сан-Франциско саммит стран АТЭС, передает РИА Новости заявление главы российской делегации, заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. По его словам, сторонам удалось добиться компромисса в непростых условиях.

Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит, — сказал Оверчук.

По словам Оверчука, российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в соответствии с протоколом приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Супруги вежливо поздоровались с представителями РФ. Зампредседателя отметил, что несколько лидеров на саммите упоминали о ситуации на Украине, но в целом эта тема звучала фоново. Были и попытки политизировать повестку, в связи с чем Оверчук выразил надежду, что саммит АТЭС сохранит свое исключительно экономическое содержание.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что приглашение России на саммит АТЭС не означало улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, таким образом правительство США «прощупывало почву» для контакта с российскими дипломатами и обсуждения вопросов, связанных с Украиной.