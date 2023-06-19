Оверчук: альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Оверчук

Власти Армении и Азербайджана должны помочь гражданам мирно сосуществовать друг с другом и построить общую дорогу, заявил в интервью ТАСС российский вице-премьер Алексей Оверчук. По его мнению, альтернатив миру между Баку и Ереваном сейчас нет, а потому страны должны развивать активное сотрудничество.

Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достигнуть мира — это открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы, начнется нормальная жизнь, торговля, и постепенно старые обиды отойдут на второй план, — сказал Оверчук.

Он отметил, что сторонам удается добиться взаимопонимания благодаря общей истории нахождения государств в составе Советского Союза. Он выразил надежду на то, что это ощущение общности передастся и следующему поколению.

Ранее на встрече с Оверчуком в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заинтересована в разблокировке всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Он подчеркнул, что армянская сторона уважает территориальную целостность всех стран, через которые проходят объекты инфраструктуры, и будет исходить из этого.