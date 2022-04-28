Россиян с мая начнут наказывать за отождествление СССР и Третьего Рейха Володин объявил о вступлении в силу с мая ответственности за отождествление СССР и нацизма

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

С мая в России вступает в силу ряд социально значимых законов. Среди них нормативный акт, который устанавливает ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в годы Второй мировой войны, написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Закон предусматривает штрафы и арест до 15 суток. Кроме того заработает норма, запрещающая списывать долги по кредитам с соцвыплат без письменного разрешения гражданина.

Необходимо сделать всё, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться, — сказал Володин.

За нарушение закона на гражданина будет наложен штраф в размере до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей. «При повторном нарушении размер наказания будет больше», заключил Володин.

Также вступает в силу закон, запрещающий списывать задолженность по кредитам с социальных выплат без письменного разрешения гражданина. При этом, если заемщик подтвердил своё согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства.

В середине апреля закон, предусматривающий ответственность за отождествление Советского Союза с нацистской Германией подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.