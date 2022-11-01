«Ответ ожидают миллионы»: Захарова об участии британцев в теракте на «СП» Захарова предположила, что британские власти подорвали «Северный поток» по заказу США

Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что руководство Великобритании совершило теракт на газопроводе «Северный поток» по заказу американцев. Она задалась в своем Telegram-канале вопросом — отправляла ли бывший британский премьер Лиз Трасс подтверждающее сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену об успешной ликвидации газопровода «Северный поток». По словам дипломата, ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему, которые должны знать, что произошло с мировой энергобезопасностью и какова роль англосаксов в теракте на трубопроводах.

Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)? — пишет Захарова.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что телефон Трасс был якобы взломан «шпионами российского президента Владимира Путина». Как сообщает издание, это произошло в тот период, когда Трасс занимала пост главы МИД. Подробности этой истории скрыл бывший премьер Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, которые распорядились не предавать огласке информацию о взломе.

В связи с этим правительство Великобритании призвало провести расследование взлома телефона Трасс. Соединенное Королевство обвиняет во взломе Россию. Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными.

Трасс объявила о своем уходе с поста премьера страны 20 октября. Правление Трасс стало самым коротким в британской истории — 45 дней.