«Отстроим!»: в МИД отреагировали на разрушение ВСУ Горнальского монастыря Мирошник: Горнальский монастырь отстроят после разрушения со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области отстроят после того, как обитель разрушили украинские военные, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ постарались сделать все, чтобы нанести ущерб православной святыне.

Даже покидая Курскую область, [ВСУ] постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь ее обителью. Ничего! Отмолим! Отстроим! — написал Мирошник.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь. По словам источников, сопротивление ВСУ сломлено. Там также отметили, что несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из обители подорвали исторические строения. Монастырь получил сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Уточняется, что противник размещал на территории и в окрестностях монастыря минометные и артиллерийские расчеты. При этом в самих строениях были оборудованы пункты управления БПЛА и дислоцирован личный состав ВСУ. До этого в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.