Турчак: отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. По его словам, вопрос проработан с Министерством обороны РФ.

Соответствующая директива Генштаба, выпущенyая в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, — написал Турчак.

Ранее Daily Storm на горячей линии Министерства обороны сообщили, что в настоящее время отсрочка от мобилизации для отцов троих детей не действует, однако данный момент указанный вопрос прорабатывается. По словам сотрудников горячей линии, для мужчин, у которых четверо детей, отсрочка предоставляется. Об отмене отсрочки для отцов, в семье которых больше троих детей, прежде сообщила депутат Нина Останина.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Предложения должны быть представлены в срок к 1 февраля 2023 года.